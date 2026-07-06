RSS란?
Rich Site Summary (RDF Site Summary or Really Simple Syndication)의 줄인 말로 뉴스나 블로그 같이 컨텐츠가 자주 업데이트가 되는 사이트들이 업데이트된 정보를 사용자들에게 보다 쉽고 빠르게 제공하기 위해 만들어진 포맷입니다.
XML (Extensible Markup Language) 기반으로 되어 있으며 간단하게 제목, 내용, 날짜 등 배포에 필요한 최소한의 정보를 통해 쉽게 작성할 수 있도록 구성되어 있으며 현재 0.9, 1.0, 2.0 등 다양한 버전으로 서비스가 되고 있습니다.
전자신문인터넷 기사별 RSS 서비스 주소
- 오늘의 뉴스
- 오늘의 뉴스 http://rss.etnews.com/Section901.xml
- 뉴스속보 http://rss.etnews.com/Section902.xml
- 오늘의 인기기사 http://rss.etnews.com/Section903.xml
- 오늘의 추천기사 http://rss.etnews.com/Section904.xml
- 경제 http://rss.etnews.com/02.xml
- 경제 http://rss.etnews.com/02024.xml
- 금융 http://rss.etnews.com/02027.xml
- IT http://rss.etnews.com/03.xml
- 통신 http://rss.etnews.com/03033.xml
- 방송 http://rss.etnews.com/03025.xml
- 게임 http://rss.etnews.com/03104.xml
- 전자 http://rss.etnews.com/06.xml
- 전자 http://rss.etnews.com/06063.xml
- 소재 http://rss.etnews.com/06064.xml
- 부품 http://rss.etnews.com/06062.xml
- 장비 http://rss.etnews.com/06061.xml
- 중공업 http://rss.etnews.com/06065.xml
- SW http://rss.etnews.com/04.xml
- SW http://rss.etnews.com/04043.xml
- 보안 http://rss.etnews.com/04045.xml
- AI http://rss.etnews.com/04046.xml
- 과학 http://rss.etnews.com/20.xml
- 과학 http://rss.etnews.com/20020.xml
- 바이오 http://rss.etnews.com/20042.xml
- 플랫폼/유통 http://rss.etnews.com/60.xml
- 플랫폼 http://rss.etnews.com/60028.xml
- 유통 http://rss.etnews.com/60068.xml
- 정치 http://rss.etnews.com/16.xml
- 정책 http://rss.etnews.com/22210.xml
- 정치 http://rss.etnews.com/22220.xml
- 교육 http://rss.etnews.com/22230.xml
- 중기/벤처 http://rss.etnews.com/22069.xml